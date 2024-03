Juan del Val, a Nuria Roca, en 'El Hormiguero': "No puedes contar intimidades de esa forma"

El Hormiguero recibió este jueves la visita del astronauta español Michael López-Alegría, que cautivó tanto a Pablo Motos con sus vivencias en el espacio que dejó a Trancas y Barrancas sin tiempo para su sección.

El presentador prefirió dar paso a la tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val para comentar temas como la amnistía a Puigdemont, la renuncia a la aprobación de los Presupuestos Generales, la investigación de delitos fiscales a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Pero antes de abordarlos, el presentador se dirigió hacia el escritor: "¿Cómo te va la vida? Te veo mayor...", que le contestó que estaba recuperándose de una lumbalgia.

Juan del Val, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"No está muy bien, llevo tres días poniéndole los calcetines porque no llega a colocárselos", explicó la valenciana, a lo que Del Val exclamo: "¡No cuentes eso! No puedes contar intimidades de esa forma".

"He pasado un mal momento y sí, no me los puedo poner, Nuria me ayuda", señaló el escritor. "Si esto es el futuro...", dejó caer Roca entre risas.

Entonces, Motos intervino: "¿Si le duele la espalda, te separas y coges a uno más nuevo?". La presentadora lo negó, pero le pidió a su marido que lo solucionara.

Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Del Val le contestó: "Yo, que no me pongo malo nunca, y tú, que te has operado 250 veces y te he tenido que estar atendiendo de todas las maneras posibles, y ahora, para una vez que me pasa, ¿me reprochas eso?".

"Mañana no hará falta que me pongas los calcetines porque estoy mejorando mucho, y no gracias a tu ayuda", concluyó el escritor antes de seguir con la tertulia.