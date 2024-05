Juan del Val, en 'El Hormiguero': "Me parece una injusticia lo que se ha hecho con España en Eurovisión"

El Hormiguero recibió este lunes la visita de Belén Rueda (que presentó su nueva película, Caída libre) y, tras la entrevista, Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad, que sustituyó a la clásica de los cómicos con motivo de las elecciones de Cataluña.

Antes de hablar de política, una de las colaboradoras del programa de Antena 3, Rosa Belmonte, anunció que su próxima novela, Donde caiga la flecha, saldrá a la venta el sábado 18 de mayo.

A continuación, pasaron a hablar de los resultados de las elecciones catalanas, con la victoria del PSOE de Salvador Illa, los posibles pactos para gobernar y la dimisión de Pere Aragonès tras el batacazo de ERC.

Pablo Motos y Rosa Belmonte, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

El presentador también quiso comentar otro de los eventos del pasado fin de semana: Eurovisión. "Rubén, en líneas generales, te veo poco fan del festival", le dijo Motos a Amón.

"Soy poco fan, pero como este es un festival donde nunca se habla de música, si puedo hablar de cosas, como que me sorprende el ganador, no por su condición binaria, sino porque sea de Suiza, un país neutral", le respondió el periodista.

"Creo que con el Cara al sol habríamos llegado mucho más lejos, es una canción muy bonita. Ese tema, bien cantado, con el brazo en alto y con todos los miembros de la 'fachosfera' entonándola... habría sido un pasaje entrañable", apuntó Amón entre risas.

Rubén Amón, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"¿Eurovisión debería ser menos político, o más político aún?", quiso saber el conductor del programa de Antena 3. Juan del Val le contestó: "Es que me da exactamente igual".

"Soy incapaz de verlo, pero sí he de decir que me parece una injusticia lo que se ha hecho con España. Me encanta esa canción. Cuando vas a un bar y hay una fiesta, la gente está contenta, se pone este temazo y todos disfrutan muchísimo", afirmó el escritor.

Motos añadió que "a este tema le va a pasar lo mismo que a los que pierden en Operación Triunfo, que luego son los que tienen éxito". Del Val concluyó diciendo que Zorra "va a estar sonando todo el verano y, en esto, Pedro Sánchez sí que tenía razón".