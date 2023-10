Juan del Val sorprendió a su mujer y a sus compañeros de La Roca este pasado domingo con su cambio de aspecto. El colaborador, que suele vestir más informal, apareció en traje y corbata en el programa presentado por Nuria Roca.

"Oye, qué limpito has venido, Juan. ¿Qué ocurre? ¿Te vas a casar?", comentó irónicamente su mujer. El escritor aclaró que tenía que coger un avión hasta Barcelona a las siete de la tarde y no le daba tiempo a llegar al aeropuerto: "No, es que me voy a los Premios Planeta. Cuando termine no me da tiempo a cambiarme y hago el programa así".

"Quizá voy algo excesivo... No me da tiempo. Si es que sale mi avión a las siete de la tarde. Estoy a 40 minutos del aeropuerto y termino aquí a las seis. Es que voy fatal", aclaró el colaborador.

A las seis comenzó el espacio del tiempo de Francisco Cacho, otro de los colaboradores del programa de La Sexta. Juan del Val interrumpió la aparición de su compañero por unos segundos y se levantó apresuradamente: "Cariño, me tengo que marchar. He hablado con casa y todo está bien. Me voy. Te llamo cuando llegue". El escritor le dio un pico a su mujer y, antes de abandonar el plató, Nuria Roca añadió: "¡Hala, tira, corre!".

Más tarde, Juan del Val pasó por el photocall de los Premios Planeta junto con su compañera Sonsoles Ónega, la ganadora de este año. Al ser domingo, Nuria Roca no podía asistir al evento, que se celebra cada 15 de octubre por la festividad de Santa Teresa en honor a Teresa Bosch, esposa del fundador de la Editorial Planeta, José Manuel Lara.