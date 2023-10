Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023: "La mejor ficción está en la realidad"

Sonsoles Ónega amanece ante la prensa vestida de blanco luminoso en un día lluvioso en Barcelona, la ciudad que la ha coronado como nueva ganadora del Premio Planeta con Las hijas de la criada. Tiene la voz afónica pero firme. Llega con su estatuilla debajo del brazo, como si todavía no creyera que es suya. En cuanto termine la rueda de prensa, saldrá pitando hacia el tren que la trasladará a Madrid para presentar como todos los días su programa, Y ahora Sonsoles. Por nada del mundo dejaría de acudir este lunes, 24 horas después de convertirse en la 72 ganadora del galardón literario mejor pagado, un millón de euros: "Estoy deseando entrar en el plató con esto en mis manos ", dijo este domingo.

"Podría ser mi hijo", señala del joven que tiene a su lado, admirada de que, a sus 23 años, haya logrado ser finalista del premio con una trama épica sobre el legendario Alejandro Magno, La sangre del padre. Se trata de Alfonso Goizueta, historiador y doctorado en Relaciones Internacionales, apasionado de lo clásico, que lee a Plutarco y a Marguerite Yourcenar como otros chavales de su edad escuchan rap o siguen a Ibai Llanos.

Alfonso, madrileño, nada amigo de trasnochar, activo en Twitter y las redes sociales por sus comentarios políticos y sociales, y autor de un pódcast, La torre del faro, se convierte en el ganador de un Planeta más joven de la historia, hasta ahora en poder de Espido Freire, que lo conquistó con 25 años con Melocotones helados.

Sonsoles desmenuza la trama que la ha traído hasta esta mesa que huele a alegría y gratitud: "Las hijas de la criada recorre casi un siglo a través de las azarosas vidas de la familia Valdés, quien empezó haciendo fortuna con la sal a finales del siglo XIX y que emigrará a Cuba en un ingenio. Volverá a Galicia para hacer una conservera, La Deslumbrante. Cuenta la historia de toda esa familia tocada por la venganza cruel, que consistió en intercambiar dos cunas. Engendradas ambas por Gustavo Valdés, y cómo condiciona esto a toda la familia. Recorre todos los acontecimientos en todo este periodo. Trata de buscar la verdad, otro de los asuntos que literariamente me condiciona mucho. Amor, desamor, falta de cariño, amargura, no sentirse queridos... Eso está ahí".

La periodista respondiendo a las preguntas y no al revés es una situación que a ella no le incomoda, aunque de ningún modo pierde de vista su oficio para abundar en el género que ha escogido para este libro: "Tengo una deformación profesional y me importa que lo que retrata la novela sea riguroso. Buscas la similitud, no puedes abstraerte de los hechos. Pero cuando me pongo a escribir no calculo si voy a hacer una novela histórica. Me gusta más personal que literariamente bucear en la historia como paisaje de mis personajes. Me construye como persona y como periodista. Esta novela no está basada en hechos reales. Ninguna familia gallega se verá reconocida en las páginas (400 en el manuscrito)". Y habla Ónega de detalles inventados por ella como incluir una escuela de mujeres dentro de la fábrica o la existencia de una patrona, dos toques feministas en unos tiempos dominados por los hombres.

La periodista habla del hecho informativo que dio pie a este volumen y del que dice sin rubor: "Si se me hubiera ocurrido a mí este argumento, lo habría desechado por inverosímil". Se trata del intercambio de dos niñas al nacer en un hospital de La Rioja, que ambas conocieron al cumplir 18 años. "El caso fue una novela en sí misma. La mejor ficción está en la realidad. Cada una de ellas ha vivido una vida que no les correspondía. A Logroño le debo Las hijas de la criada".

Uno de los jurados del premio Planeta, Juan Eslava Galán, comparó la obra ganadora con Los gozos y las sombras, del gallego Torrente Ballester y con Fortunata y Jacinta, de Pérez Galdós, referencias que ella acepta casi sonrojándose y un poco desbordada. "Fue profundamente generoso con esas comparaciones y me sentí abrumada. Es un autor y una novela que están en mi universo adolescente y hasta ahí. Ojalá cuando las tengáis en vuestras manos os lleve a esos autores. Me abruma Juan Eslava siendo Eslava". De su padre, el periodista Fernando Ónega, quien siempre le ha quitado hierro a los premios, señaló que no se esperaba que su hija lo ganara. Y que a sus hijos pequeños, Gonzalo y Yago, les contó la buena nueva esta misma mañana. "El pequeño se ha enfadado mucho porque no le dije que me presentaba".

Por su parte, Goizueta, que cumplirá 24 años en los próximos meses, dijo que su novela ha salido de sus lecturas, y de la necesidad de comprender a un personaje tan complejo como Alejandro Magno, "que quiso ser libertador y se convirtió también él en un tirano".

Goziueta se centra en este viaje en la conquista de Oriente y revela las dos caras del héroe. Un rey griego que liberara a las ciudades pero que, cuanto más se aleja de casa, más se pierde de sí mismo. Es su fuero íntimo, ese humano de la leyenda y el mito que crece según va conquistando Persia. Es la evolución de él y de Hefestión, cómo el oriente los cambia a la madurez". Dada su juventud, Goizueta acepta el reto de ser un hilo del que tiren otros jóvenes para leer y adentrarse en la cultura clásica.

"Si esto puede incentivar la lectura, me parece fenomenal. Forma mucho la cabeza y la manera de pensar. Me parece indispensable que se siga leyendo. Me gustaría que mi generación leyera más, una generación más leída es más libre".

Sonsoles Ónega con quien deberá hacer una gira muy a la medida de los compromisos televisivos de la autora, dice estar deseando leer a su compañero de tour. "Tienes una responsabilidad enorme. Me parece prodigioso que un joven de 23 años escriba y que sirvas de ejemplo, pero no me toca decirte estas cosas".

Ambos libros, que tienen una arquitectura literaria basada en un narrador omnisciente, estarán a la venta el 8 de noviembre. De la novela ganadora, que ha obtenido un millón de euros, se editarán 210.000 ejemplares. De la finalista, que consigue 200.000 euros de premio, 90.000.