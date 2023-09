José Antonio Avilés lleva semanas siguiendo al Rey Emérito. El colaborador de Así es la vida siempre ha mostrado sus respetos y admiración por Juan Carlos I, y ha mantenido una relación con él de periodista a monarca. Hasta este jueves, que ha tenido la oportunidad de tomar un café en su barco.

Y es que el reportero se encuentra en Sanxenxo siguiendo al emérito en sus regatas, y ha conseguido ser invitado por el monarca a su barco a tomar café. "Esta recepción se ha dado lugar porque yo le escribí una carta y se la hice llegar a su persona más cercana", ha explicado en el programa de Telecinco.

"Estábamos a las puertas del club náutico y ha venido el jefe de seguridad y me ha pedido que le acompañase sin saber por qué", ha relatado el colaborador. Después de dejar todas sus pertenencias en una bolsa, Avilés ha pasado un control de seguridad: "Imaginaos mi cara en el hall".

"Mirad si estaba nervioso que hasta el jefe de seguridad me ha pedido que me tranquilizara, que era una persona normal", ha contado, entre risas. "Me han dicho que el señor ya podía atenderme, y me han acercado a una mesa redonda con María Zurita, la infanta Margarita, Pedro Campos y su mujer, la mano derecha del rey Juan Carlos... Y había una silla vacía al lado del rey".

"El rey me ha dicho que me sentara, que quería hablar conmigo. La conversación se queda para mí, pero hemos hablado 15 o 20 minutos y me ha invitado a un café", ha detallado José Antonio Avilés.

"Si antes ya me declaraba Juancarlista, hoy me declaro más juancarlista porque me encanta este señor", ha expresado de la emoción. En cuanto a sus compañeros de prensa, Avilés ha relatado: "Todo el mundo me preguntaba y yo no he querido contar nada".

Asimismo, el colaborador ha insistido en que al emérito "se le ve inmensamente feliz de estar con su hermana y con parte de su familia". "Me ha presentado con mucho orgullo a la infanta Margarita", ha contado el reportero.