Así define a Leonor una revista británica especializada en realeza tras su primer mes en la Academia Militar de Zaragoza

La princesa Leonor se convirtió en noticia la pasada semana por las últimas imágenes emitidas de su formación en la Academia Militar de Zaragoza, en las que, rifle en mano, aparecía esquivando alambres y vestida de camuflaje. Hace un mes que la princesa de Asturias inició esta nueva etapa, y de esto se está hablando más allá de nuestras fronteras.

Leonor de Borbón ha saltado a la prensa internacional, que no le ha puesto un sobrenombre, sino dos. Mientras Paris March ha valorado que la joven "no se ha tomado con calma su primer mes en el ejército", Tatler la ha definido como "the ultimate action girl", lo que se traduce al español como "la chica de acción definitiva".

Desde el mismo medio aseguran que la primogénita de los reyes Felipe VI y Letizia "es una auténtica GI Jane", una definición que se refiere a G.I. Joe, famoso juguete de acción. "No todo son tiaras y vestidos de gala para la princesa", escriben.

Desde el medio cuentan que la princesa "está asumiendo el lado físico de sus majestuosos deberes militares con entusiasmo y resolución". La Academia General Militar zaragozana, dicen, es el "equivalente español de Sandhurst" -en ella se formaron los príncipes Guillermo y Harry-.