Jorge Javier Vázquez, en la llegada a la boda de Isa Pantoja: "No soy el motivo de que Isabel Pantoja hoy no esté"

Jorge Javier Vázquez es el padrino de Isa Pantoja en su boda con Asraf Beno, por lo que se ha convertido en una de las figuras más relevantes del enlace nupcial, dada la ausencia de Isabel Pantoja.

Este mismo viernes, el presentador de Telecinco le escribía una carta a la tonadillera pidiéndole que asistiera a la boda de su hija, un momento que iba a ser inolvidable en sus vidas.

En su llegada a la ceremonia, Jorge Javier ha hablado con los medios unos instantes, y ha abordado su papel en la boda de la hija de la folclórica. "En ningún momento dudé en ser su padrino", aseguraba.

"He hablado con Isa esta mañana y me ha dicho que todavía no estaba nerviosa. Lo que quería era que ensayáramos el paseo, que tenía que salir perfecto y no podíamos dejar nada a la improvisación"

En cuanto a cumplir, en cierta forma, el papel que debería ocupar Isabel Pantoja, el comunicador ha explicado: "Le dije que podía usarme de comodín, pero que, si llegado el momento me decía que quería ir con su madre y que, por favor, no fuera, lo iba a entender perfectamente, y al hermano también se lo dije".

Por esta afirmación, Jorge Javier Vázquez se ha quitado la responsabilidad de ser la razón por la que no asistía la folclórica a la boda de Isa Pantoja: "Yo no soy el motivo de que Isabel Pantoja hoy no esté aquí".