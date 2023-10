La pulla de Carmen Borrego a Isabel Pantoja al ausentarse de la boda de Isa: "Estamos todos para darle el amor que no le dan otros"

Así es la vida ha retransmitido la llegada de algunos invitados a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, y en su conexión en directo José Antonio Avilés ha podido hablar con una de sus colaboradoras que asiste a la ceremonia: Carmen Borrego.

La hija de María Teresa Campos ha remarcado que, aunque la vida sigue tras el fallecimiento de su madre, ha decidido ir con una vestimenta discreta. Por otro lado, ha afirmado que ya le ha entregado el regalo a los novios, aunque no ha detallado de qué se trataba.

Así, la hermana de Terelu Campos ha aprovechado para hablar de Isabel Pantoja: "Isa tendrá muchas sensaciones distintas, porque casarte es uno de los días más importantes de tu vida, y va a tener el cariño de todos sus amigos, pero en un día así es importantísimo tener el cariño de tu familia".

De esta forma, Carmen Borrego ha aprovechado para lanzarle una 'pulla' a la tonadillera: "No ha podido ser, pero aquí estaremos todos para darle el amor que no pueden darle otros".

Por esa misma línea, la colaboradora de Así es la vida ha comentado que no cree que Isabel Pantoja haya llamado a su hija en el día de su enlace: "Si hubiera llamado a su hija, estaría aquí, en su boda. No tendría ningún sentido que no esté en la boda de su hija y la esté llamando por teléfono"

También para TardeAR, la asidua de Telecinco ha indicado que, en estas situaciones, lo mejor es dejar a un lado los problemas familiares. "No entiendo que una madre no asista a la boda de sus hijos", ha defendido.