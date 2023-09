Jorge Javier, sobre los cambios de 'Cuentos chinos': "Estoy jugando a imaginar que vendrán tiempos mejores que los actuales"

La gran apuesta de Telecinco para el access prime time, Cuentos chinos, presentado por Jorge Javier Vázquez, continúa bajando su audiencia mientras suma nuevas colaboradoras a su plantel. Y el propio presentador, que no tiene pelos en la lengua ni para hablar de sí mismo, ha reflexionado sobre todo ello, con la retórica y la ironía que le caracteriza.

Lo ha hecho en su blog de Lecturas, en el que ha comenzado hablando de la nueva canción de Shakira: "Cuando la escucho, pienso que qué gusto que una mujer tan aparentemente exitosa como ella sea capaz de verbalizar una realidad tan prosaica. Así estoy yo ahora. Intentando que no me arrastre la marea. Sobreviviendo. Protegiéndome para que la realidad no me aplaste".

"Jugando a imaginar que vendrán tiempos mejores que los actuales, donde conviven demasiada incertidumbre e incluso aburrimiento. La vuelta al cole está resultando, cuando menos, complicada", escribe el de Badalona. "Yo siento que ahora tengo que dedicar un esfuerzo adicional para que la monotonía no se cuele por las rendijas de mi casa".

Pero además, el catalán habla también de la amnistía, tema que asegura no ser una prioridad por todo lo que está viviendo. "Cuando veo a tantos tertulianos hablar de manera apocalíptica sobre la amnistía, pienso 'cómo se nota que no les han quitado un programa'", ironiza, refiriéndose a la cancelación de Sálvame.

La retirada de Cuentos chinos de las noches del jueves también han ocupado sus páginas, en forma de pregunta en la que describe la evolución del programa como una "tragedia": "¿Existe mayor tragedia que estrenes un programa que va a ir de lunes a jueves y después de la primera semana te llamen para decirte que ya puedes ir tomándote libres los jueves?".

"Lo de 'tomarse libres' los jueves es un eufemismo, entendedme. Para ser más honesto, tendría que escribir que 'nos han chapado los jueves'", aclara Jorge Javier Vázquez.