Jorge González, criticado por no celebrar la victoria de Nebulossa, responde y opina de la poca puntuación del jurado: "Él me bajó"

Jorge González acudió este domingo al plató de Fiesta para hablar de su experiencia en el Benidorm Fest, donde quedó finalmente cuarto a pesar de ser uno de los favoritos del público y del voto demoscópico. Sin embargo, la baja puntación del jurado le dejó sin opciones en un festival que acabó ganando Nebulossa.

Precisamente, una de las muchas polémicas que dejó el festival une al artista con el dúo, y de ello hablaron en el programa de Telecinco. Sin esperárselo Jorge, Makoke sacó a la luz las críticas que, aseguró, le echan en cara que no se levantara a aplaudir a la ganadora. "¿Eso ha salido? ¿Lo puedo ver?", dijo, perplejo, González.

"Hay que tener cuidado con lo que se diga en redes porque se le hace daño a la persona. A los dos", señaló, en referencia a él y a Nebulossa. "Se les ha aplaudido, ellos lo saben. Los he abrazado porque ellos son adorables, son lo más. Y España es una zorra caliente. Estoy orgulloso de que nos representen ellos", zanjó.

"Estoy flipando, las cosas son más sencillas. Ese gesto no lo hice yo. Te aseguro, y meto mis manos en el fuego, que yo aplaudí, me levanté y la besé. Independientemente de los resultados, el cariño que nos tenemos entre todos, te puedo asegurar que va por encima de los puestos. A Nebulosa los adoramos todos. Si la gente ha decidido que vaya, debe de ir", añadió el artista.

También hizo frente a otro tema recurrente desde la final: el voto del jurado. De esta forma, el artista analizó las bajas notas que ha recibido por parte de los expertos: "Es una realidad que es el jurado el que me baja para no tener muchas opciones, por muchos votos que tuviera del público. Con una puntuación tan baja, aun siendo favorito, no ganas", lamentó.