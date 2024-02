El compositor de 'SloMo', tras el triunfo de Nebulossa: "RIP Benidorm Fest"

Gracias a Zorra, Nebulossa se hizo este sábado con el micrófono de bronce del Benidorm Fest 2024, que recogió de la mano de la anterior ganadora, Blanca Paloma.

Una victoria no exenta de polémica y de opiniones divididas, que con muchas, como pasa todos los años. Opiniones que llegan desde fans anónimos pero también desde otros rostros más conocidos, muchos de ellos que tienen o han tenido algo que ver con el festival.

Es el caso de Leroy Sánchez, compositor de SloMo, el tema que interpretó Chanel y que ganó la primera edición. "¡Enhorabuena a Nebulossa! Pero también te digo #RIPBenidormFest", ha sido el contundente mensaje que ha enviado el artista a través de X.

Tras el revuelo formado, y después de borrar el mensaje, Sánchez ha publicado otro en el que añade algo más de información al respecto de lo que piensa. "Nebulossa es brutal y Zorra es un temazo que lo va a reventar. Me parecen brutales y les doy mi más sincera enhorabuena. En cuanto al Benidorm Fest y el tuit que borré, sinceramente, me pareció que el voto del jury no fue nada justo con algunas actuaciones y me enfadó, la verdad", ha señalado.

Precisamente Chanel también ha arremetido contra el festival, en este caso por no invitarla a actuar, y ha tachado de "falta de respeto" que no se haya contado con ella durante la interpretación este sábado de su tema Clavaíto en la final de Benidorm Fest 2024.

"Se canta Clavaíto en Benidorm Fest sin mí. Me parece una falta de respeto a los eurofans y a mí por supuesto", ha publicado en la red social Threads, en un mensaje que concluye con sus felicitaciones a Nebulossa por su victoria en el certamen.