Y ahora Sonsoles ha conectado con Joaquín Torres, quien no está pasando por un buen momento de salud y este lunes se enfrentó a una cuarta operación de cadera.

El arquitecto ha atendido al programa de Antena 3 desde la camilla del hospital, y tanto el equipo como el público le han aplaudido. "Me llega muchísimo vuestro cariño, es muy alucinante y estoy muy agradecido", ha expresado.

Y es que, aunque todo parecía haber salido bien en la intervención, se ha vuelto a complicar la salud de Torres. "Hace dos semanas me abrieron para descartar una infección de huesos, y había que esperar 10 o 15 días. Unos índices de los análisis de sangre salían muy altos", ha contado sobre el proceso hasta volver a entrar en quirófano.

Sin embargo, finalmente la intervención se podía realizar: "Iba a ser una operación complicada, pero fue todo un éxito [...] Yo estaba convencido de que mañana me iba a casa ya andando".

No obstante, su salud se ha complicado, algo que ha contado en primicia en Y ahora Sonsoles: "Me dicen que hay una infección y me tenían que tratar dos semanas más".

"Me puse a llorar porque no puedo más, no sé qué más me puede pasar", ha relatado. Así, Torres ha dado la clave del asunto: "No se me podía haber operado con una infección de huesos, la que se había descartado, pero tengo infección de huesos".

"Me tengo que quedar ingresado mínimo 15 días para tratar la infección, y ver si no perjudica a la prótesis que me han puesto", ha contado. "Estoy agotado, porque llevo cuatro operaciones", ha insistido para el programa de Antena 3.