Joaquín Torres vuelve a arremeter contra Cristina Tárrega: "Una hija de p..."

De sobra es conocida la enemistad que existe entre Joaquín Torres y la periodista Cristina Tárrega. Hace unos meses, el famoso arquitecto incluso la acusó en Espejo Público de haber practicado la magia negra contra él.

"Fue Cristina Tárrega, que está tarada perdida, cuando dejamos de ser amigos empezó por ahí. El santero que trataba con Cristina hizo no sé qué rito. Me hablaba de un congelador en el que me habían metido y que yo tenía que encender una vela. Tengo las pruebas del santero que me lo contó. Me había cogido el nombre, lo había metido en el congelador. Y cosas mucho más terribles. Me parece que hace falta estar muy loco", contó.

Ahora, el arquitecto ha vuelto a arremeter contra la periodista, en esta ocasión de manera muy dura. Lo ha hecho en el pódcast El sentido de la birra. "La Tárrega, la Tárrega… Una hija de puta, más mala que la quina y vulgar hasta decir basta", ha espetado.

Me meo con Joaquín Torres hablando de Cristina Tárrega: “Siempre le he dicho que no. Es una hija de puta, mala como la quina y vulgar hasta decir basta” #ElSentidodelaBirra pic.twitter.com/R0S16TTZIf — ZORRISTA | Sálvame aterriza ya pls (@sanxisco) April 2, 2024

Desde que en diciembre tuviese un gravísimo accidente de tráfico, Joaquín Torres no deja de encadenar desgracias. La muerte de su madre el pasado 2 de marzo sumió a su familia en una importante disputa económica y personal.

A ello, se une el comunicado firmado hace unas semanas por Joaquín y sus hermanos Andrés y Mayte contra el empresario y abogado Julio Torres, a quien acusan de haber dilapidado la fortuna familiar por una gestión incorrecta y haber dejado importantes deudas.

Además, todavía continúa recuperándose de las secuelas de su accidente de tráfico, tanto que hace poco tuvo que volver a pasar por el quirófano. Es esto lo que, precisamente, ha abierto una crisis matrimonial con su marido, Raúl Prieto.

"Yo ahora mismo tengo que sanar y él es incapaz de dar más, no puede... Llega un momento en que cuando las cosas no funcionan de una manera adecuada...Es el amor de mi vida, pero ahora necesito curarme y todo lo demás es secundario", dijo entre lágrimas hace unas semanas en Y ahora Sonsoles.