Joaquín Prat, obligado a pedir disculpas a sus espectadores tras un comentario en 'Vamos a ver'

Joaquín Prat, el presentador de Vamos a ver, ha vuelto a ser el centro de atención de todas las miradas tras hablar sobre una de las últimas decisiones del Ayuntamiento de Madrid. Aunque recientemente, según apuntaban algunos seguidores, el periodista ya no daba su punto de vista, ahora ha tenido que salir a pedir disculpas tras sus palabras.

Todo comenzó a raíz de la celebración que tendrá lugar el 18 de febrero. Y es que el equipo de Almeida ha preparado una mascletá en Madrid Río frente a las quejas de organizaciones ecologistas que "consideran que altera la convivencia de los vecinos, pero también, y fundamentalmente, de sus mascotas y animales que habitan en la zona".

Por ello, cuando el tema fue abordado en el programa, una de las vecinas aseguró que no solo afectaba a los animales, sino que también era un gole a "la salud mental de todas las personas" del barrio. Unas palabras que al presentador no le parecieron correctas.

"Para la salud mental, tampoco... Es verdad que para las mascotas con los petardos sufren mucho. Pero la salud mental de las personas por una mascletá no está en riesgo", aseguró Prat. Sin embargo, minutos después recibía una llamada de atención que le hacía cambiar de opinión.

"Me piden una rectificación, y creo que es justo hacerla, relacionada con la mascletá de este domingo en Madrid Río. He dicho yo que no afecta a la salud mental, les pido disculpas". Y es que este tipo de organizaciones con fuertes ruidos sí que afectan a las personas: "No he tenido en cuenta, ni muchísimo menos, a los niños o adultos que puedan tener trastorno del espectro autista o epilepsia. Así que, les pido disculpas, tienen ustedes mucha razón y creo que rectificar es lo que toca".