Joaquín le pide de rodillas a Ángela, su cita en 'First Dates', volver a quedar: "Soy un buen partido"

"Lo único que tengo moderno a la vista es el color de mi cabello porque mentalmente tiendo a ser clásica. Y en cuestiones sentimentales, también", comentó Ángela en su presentación en First Dates este martes.

Nada más sentarse en la barra del restaurante de Cuatro le pidió a Matías Roure un tequila: "En México se llaman 'caballito'", le explicó al barman y a Carlos Sobera.

"Nací allí, criada en España, casada con un mexicano, viuda y estoy otra vez aquí", le dijo al presentador. "Llevo siete años sola y no he querido rehacer mi vida sentimental hasta la fecha", señaló.

Ángela, en 'First Dates'. MEDIASET

"Creo que mi subconsciente me decía que estaba bien como estaba. Es que si comparo a los futuribles con mi marido, salen perdiendo", añadió la comensal.

Su cita fue Joaquín, un hombre que reconoció que "me encanta leer a los grandes clásicos como Calderón de la Barca, Unamuno, Machado, García Lorca…".

"El último libro que es ha leído es El árbol de la ciencia de Pío Baroja, aunque reconozco que no termino de entenderlo del todo y me encantaría hacerlo", confesó el madrileño.

Joaquín, en 'First Dates'. MEDIASET

Nada más ver a Ángela sintió un flechazo inmediato, quedándose paralizado "como un niño pequeño cuando se enamora la primera vez", admitió, y pidiéndola perdón por sus nervios.

Ambos pasaron a la mesa para templar esos nervios y conocerse un poco más, pero Joaquín no se percató en ningún momento de la velada que Ángela no sentía no mismo que él.

En el privado, tras la cena, Joaquín no paró de piropear a su cita. Pese a que se mostró encantada, reconoció que era una pena que no sintiera lo mismo ella por el madrileño.

Al final, Ángela no quiso tener una segunda cita con Joaquín, pero él no desistió, hincó rodilla y le pidió una nueva oportunidad para conquistarla: "Por favor, que yo soy un buen partido, que tengo una casa…". Pero ni con esas, la mexicana le dijo que no y se marchó.