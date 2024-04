Pablo en 'First Dates': "Desde hace un montón de años me comparan con Jesucristo, hay gente que hasta se ha hecho fotos conmigo"

Montse, de 69 años, y Clara, de 21, tía y sobrina, acudieron al restaurante de First Dates este jueves para probar suerte intentar conocer a alguien "tan majo como los que salen en la tele", admitieron.

"A pesar de la diferencia de edad, la relación que tengo con mi tía es muy cercana, nos lo contamos todo, es como si fuera una amiga", comentó la joven.

La cita de Clara fue Pablo, un director de arte sevillano: "Llevo el pelo largo desde hace un montón de años. Desde Bachillerato o así que empecé a dejarme barba. Desde ese momento me comparan con Jesucristo. Hay gente que hasta se ha hecho fotos conmigo", admitió el comensal.

El presentador destacó el estilo del soltero: "¡La camisa es flipante!", exclamó el vasco. Y Pablo explico que la prenda que llevaba les gustaba mucho porque "me representa con los motivos asiáticos que tiene, que van mucho con mi personalidad".

Montse y Pablo, en 'First Dates'. MEDIASET

En la barra, en lugar de su compañera de velada, le esperaba Montse, la tía de su cita, para darle, o no, el visto bueno. Pablo la conquistó por completo a la una primera impresión: "Me ha encantado porque me gusta mucho lo hippie. Me gusta la gente así, que se viste como quiere y hace lo que quiere".

El sevillano, un tanto desorientado, pues en un primer momento pensaba que la tía era su pareja de la noche, comentó: "Trato de ser muy educado y respetuoso, si ella es mi cita, pues, es lo que hay".

Una vez resuelto el malentendido y ya más ubicado, Pablo pasó a la mesa donde sí le estaba esperando su cita real, Clara. En la velada, ambos se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común.

Pablo y Clara, en 'First Dates'. MEDIASET

Por ejemplo, coincidieron en su amor por los videojuegos o su pasión por la lectura: "Es algo bastante bueno porque así podemos compartir muchas cosas", señaló Pablo.

En un momento de la cena, Clara se excusó porque quiso ir al baño, donde le esperaba su tía para comentar la cita y llamar a la madre de Clara y hermana de Montse para contarle cómo estaban viviendo la experiencia.

Al final, Montse, que había tenido una cita con Josep, encontró el amor y ambos se marcharon juntos del restaurante de Cuatro en busca de una segunda velada.

Josep y Montse, en 'First Dates'. MEDIASET

En la otra cita, Pablo reconoció que tendría una segunda cita con Clara porque "he estado muy a gusto y me lo he pasado muy bien. Es una chica muy guapa". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar: "Ha sido muy divertido".