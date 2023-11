Jesulín de Ubrique recuerda al toro de su alternativa al quedarse a las puertas de la semifinal de 'MasterChef Celebrity'

Jesulín de Ubrique se enfrentó a Toñi Moreno y a Blanca Romero en la prueba de eliminación de MasterChef Celebrity. Quien pasara esta prueba, entraría directamente a la semifinal, aunque el torero no tuvo suerte y se quedó a las puertas.

El nombre del plato fue Correcostas. "Es el nombre del toro con el que tomé la alternativa", explicó el torero. "El plato me ha recordado a Nimes, donde me encontré con dos figuras más que me ayudaron cuando tenía 16 años", aseguró.

De esta forma, comparó a dos grandes toreros como fueron José María Manzanares (padre) y Emilio Muñoz, con sus compañeras, Toñi y Blanca. "Son dos pesos pesados", les alabó.

Jesulín se queda a las puertas de la semifinal al convertirse en el expulsado del décimo programa de #MCCelebrity 8 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/C7R2Gp2x6Z — MasterChef (@MasterChef_es) November 10, 2023

Curiosamente, el nombre del torero sevillano ya salió anteriormente. Los chefs le pusieron una portada de una noticia falsa que aseguraba que el torero iba a hacer un videoclip con Madonna. "Lo acabó haciendo Emilio Muñoz, aunque o estaba en la lista también", explicó.

La despedida del gaditano de las cocinas de MasterChef llegaron a emocionar incluso a Samantha Vallejo-Nágera, que derramó alguna lágrima. Por supuesto, también a sus compañeros. "Eres necesario aquí", le dijo Blanca. "Es el tío más noble", elogiaba Toñi entre lágrimas al que fue su noviete con 14 años.