Jacobo y Jaime Ostos viven un tenso cara a cara en televisión: "Sin el apellido no eres nadie"

El programa ¡De viernes! ha vivido un tenso reencuentro entre Jacobo y Jaime Ostos, después de diez años sin verse las caras públicamente. La herencia del padre de ambos, el fallecido Jaime Ostos, ha sido la gran brecha que ha abierto la guerra entre ambas familias. Jaime y su hermana Gabriela son hijos del matrimonio de Ostos con Consuelo Alcalá, mientras que Jacobo es hijo del matrimonio posterior del torero con María Ángeles Grajal.

Los dos hermanos no han parado de lanzarse acusaciones cruzadas desde el primer momento en que pisaron el plató del programa. Jacobo Ostos fue el primero en inaugurar esa tensión entre ambos al entregarle a Jaime Ostos hijo una carpeta con una demanda por "injurias, calumnias y difamación", que este no aceptó: "Eso es papel mojado", calificó.

Ninguno de los dos ha dado el brazo a torcer en este tenso reencuentro, y las críticas cruzadas han sido la tónica general que ha reinado en plató. "A ti papá te ha importado un comino, y lo único que has hecho ha sido dejarlo en ridículo en muchos sitios", le ha reprochado Jaime Ostos a su hermano Jacobo.

"Te presentaste en el funeral de papá con unas zapatillas de deporte con las suelas fosforito. Tienes que tener un respeto a tu padre", ha agregado el hermano mayor. "Yo estuve y tú no", le ha replicado entonces Jacobo Ostos.

La discusión no terminó ahí. Jaime Ostos también le reprochó a Jacobo el "daño" que hizo su madre, María Ángeles Grajal, a la familia del torero, unas acusaciones que Jacobo ha tratado de ignorar. "A mí me da igual tu vida, lo que hagas tú o tu hermana, yo quiero seguir mi vida con mi familia, mi madre, mi tío, mis amigos y mis hermanos de verdad, que no son de sangre, pero son mis hermanos, tú eres solo de parentesco", replicó Jacobo Ostos.

La frase no gustó a Jaime Ostos, que indicó: "La vida te pondrá en tu sitio porque la familia es muy importante, será lo único que tengas". Jacobo, por su parte, respondió diciéndole que "tú no eres familia mía, eres parentesco mío por el apellido, nada más".

La batalla por la herencia del torero volvió a salir a relucir de la boca de Jaime Ostos. "Como yo tengo un parentesco contigo, que es el apellido, resulta que tenemos el mismo derecho que tú a la herencia de papá, tenemos el mismo derecho que tú a saber lo que había en las cuentas", le ha reclamado.

Los intentos de los colaboradores y presentadores del programa por tratar de relajar la situación no han servido de mucho, ya que Jacobo continuaba manteniéndose firme en sus declaraciones. "Yo no puedo perdonar a una persona que me ha llamado bastardo y que ha llamado borracha a mi madre y nunca lo haré", ha expresado.

Ante esas palabras, Jaime Ostos hijo no ha dudado en contestarle: "Lo que te gusta es el apellido porque lo necesitas, sin el apellido no eres nadie", le ha dicho.

Por otro lado, Jaime Ostos ha denunciado en el programa de Telecinco que cree que Jacobo Ostos está cometiendo un "fraude a la Hacienda pública" porque "ni su madre ni él inscribieron a su padre en el Registro Civil como muerto", unas acusaciones que Jacobo ha negado.