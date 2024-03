La viuda de Jaime Ostos amenaza con abandonar el plató de '¡De viernes!': "En el contrato dije que no quería, ¿me oyes?"

María Ángeles Grajal, viuda del torero Jaime Ostos, y el hijo que tienen en común, Jacobo, acudieron este viernes al plató del programa de Telecinco ¡De viernes! para hablar del enfrentamiento de los hijos del torero por la herencia familiar, pero una llamada inesperada provocó la reacción de Grajal contra el programa y su intento de abandonarlo: "En el contrato dije que no quería, ¿me oyes?".

El torero, casado inicialmente con María Consuelo Alcalá Rubio, tuvo dos hijos con ella, Jaime y Gabriela, y precisamente esta última fue la protagonista de la llamada telefónica.

La madre de Jacobo estaba explicando la mala relación entre los hermanos Ostos cuando Gabriela decidió llamar al programa y entrar a hablar en directo.

La reacción de Grajal fue inmediata y reprochó a la presentadora que previamente había especificado en el contrato que no quería que se produjeran este tipo de intervenciones y amenazó con irse: "¿Me estás oyendo? ¡Me voy!".

Ante esto, Jacobo intervino entrando al estudio para calmar a su madre sin éxito. "En el contrato había dicho que ella (Gabriela) no entrara. Yo en el contrato había pedido que no entrara esta persona", repetía continuadamente.

Aún así, Gabriela consiguió dejar su mensaje: "Quiero recordarle a María Ángeles que ella me dijo que no me podía llevar nada hasta que no vendieran la casa. Solamente quería decir eso, los hechos son los que son, nunca he querido llevarme ningún sofá de la madre de María Ángeles".

Gabriela aseguró que "hay testigos de todo" y que ellos siempre han dicho lo mismo. Asimismo, se ha mostrado indignada por las informaciones de su madrasta sobre si su hermano Jaime miente porque nunca ha hablado de él "con ella".

Además, también ha arremetido contra su hermanastro Jacobo al sentirse "cansada de escuchar insultos y amenazas" de su parte. "Queremos cuatro cosas, lo hemos pedido desde el principio, se dice que a nosotros mi padre nos dejó todo en vida, no, hubo una liquidación de gananciales", ha recordado antes de colgar.

Al termino de la entrevista, el copresentador del programa Santi Acosta confirmó que "no estaba en el contrato que no pudiera haber llamadas" y que no había sido "una encerrona", defendiéndose así de las palabras acusatorias de Jacobo, quien insinuaba que todo estaba "orquestado".

"Todo esto lo habéis orquestado vosotros, nosotros no estaríamos aquí sentados si no hubierais montado el circo que habéis montado. A vosotros lo único que os ha importado es el dinero", espetó el hijo del torero.