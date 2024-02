Ivana y Manuel protagonizan una fuerte discusión en 'GH Dúo': "Eres una sinvergüenza que falta el respeto"

Ion Aramendi dio la bienvenida al debate de GH Dúo asegurando que era un domingo "de felicidad y alegrías", aunque estaba un poco lejos de la realidad. Ivana Icardi y Manuel protagonizaron otra pelea durante las últimas horas en la casa.

Manuel y Lucía habían discutido porque ella le pidió a su ex que le mandara un mensaje a Isaac Torres, también ex y padre de su hija. "No voy a hacerlo", le respondió Manuel. A raíz de esta pelea, saltó la de Ivana.

La argentina entró en el terreno de juego, riéndose al ver mal a gaditano. "No hay nada más bajuno que reírse del mal ajeno", le recriminaba él. "No seas manipulador", le respondió Ivana. Mayka, que lo oyó todo, también se metió: "¿Te gusta aprovechar una pelea para meter cizaña?".

"Manipulador, oxidado, payasín, chulito..." enumeró Manuel en el confesionario todos los insultos que, según él, le propició Icardi. De hecho, fue algo que no ocultó. "Eres una sinvergüenza que falta el respeto", le dijo a Ivana.

Ella no se detuvo hablando con Ion Aramendi y sacó todo lo que tenía dentro: "Él se ríe de todos, menos de Lucía. Cada vez que pelea con alguno de nosotros se pone a reírse". Manuel se justificó. "Lucía es mi talón de Aquiles y le tengo cariño, a vosotros no os conocía hace tres semanas", explicó.