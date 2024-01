Ivana Icardi revela en 'GH Dúo' el motivo de su distanciamiento con Adara Molinero... y Elena Rodríguez reacciona

Una de las premisas de la segunda edición de GH Dúo es la de resolver asuntos pendientes y es eso, precisamente, lo que ha hecho recientemente Ivana Icardi, que comenzó su aventura en pareja con Luca Onestini, primer expulsado de este reality de Telecinco.

Así, entre las numerosas conversaciones que los concursantes mantienen sobre cuestiones de su vida del exterior, la modelo argentina ha hablado sin tapujos de Adara Molinero, a quien está conectada no solo por su pasado amoroso -Ivana protagonizó un romance con Gianmarco Onestini en el GH italiano y con Hugo Sierra en Supervivientes-, sino también por sus hijos, pues ambas han sido madres junto a Hugo.

Sin embargo, a pesar de todo lo que las une, estas históricas enemigas no se llevan especialmente bien, algo que la influencer no termina de entender. "Entre ella (Adara) y yo no pasó nada, simplemente que empecé con su ex pero nada más", ha asegurado Ivana a Elena Rodríguez, concursante de GH DÚO y madre de la ganadora de GH VIP 7.

De esta forma, la argentina sostiene que el motivo del distanciamiento entre ambas radica en el hecho de que comenzara una relación con Hugo Sierra, de quien, actualmente, lleva años separada. Por su parte, Elena, tras escuchar el testimonio de Ivana, en el que evidencia que está más que dispuesta a limar asperezas con su hija, no ha dudado en tender puentes entre ambas.

"Hay que vivir, hostia. Vivid y disfrutad. Sois dos mujeres empoderadas, con sus bebés, tenéis que darlo todo y podéis ser dos buenas instagramers", ha expresado la taxista, dejando entrever su deseo de que ambas se lleven bien. Tanto es así que Keroseno también ha apoyado su posturosa conciliadora, defendiendo que "serían muy buenas amigas". "Yo creo que se llevarían muy bien", ha zanjado.