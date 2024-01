Laura Bozzo, sobre su concursante favorita de 'GH Dúo': "Siempre atacan al más fuerte"

Laura Bozzo se convirtió en una de las personas más destacadas de GH VIP 8. Gracias a su comportamiento y los problemas con varios concursantes, consiguió que nadie dejara de mirarla, tanto los que no podían aguantarla hasta quienes la apoyaron hasta el final.

Por ello, acabó convirtiéndose en la cuarta clasificada, un puesto que, según ella, fue injusto porque más que la convivencia, lo que ella destacaba era el apoyo de sus seguidores. Por ello, ahora que ella misma es espectadora, tiene unas opiniones muy claras sobre GH Dúo.

"Yo no me siento identificado con nadie de la casa", ha asegurado la peruana en el debate de este domingo. Para ella, son todos "más normales", por lo que no le llaman especialmente la atención. "No hay ninguna loca desquiciada como yo", ha comentado entre risas.

De hecho, la única que realmente le atrae es Ana María Aldón. La diseñadora de moda está luchando contra las nominaciones semana a semana. De hecho, no dudó en presionar a Marc Florensa hasta que tomó la decisión de salir nominado en su lugar.

Una actitud que a Bozzo le ha gustado, a pesar de lo que opine la casa: "Ana María está todo el rato defendiéndose, le atacan de una manera brutal, siempre atacan al más fuerte". Por el momento no sabe si ella será o no la ganadora, aunque lo que sí que parece es que con la que más química siente.