Ivana Icardi afirma en 'GH Dúo' el motivo de su expulsión: "Adara hizo una campaña para que me saquen"

La visita de Ivana Icardi y Finito en GH Dúo no dejó indiferente a ningún concursante, y no por la escena de edredoning que protagonizaron una de las noches. La argentina explicó el motivo por el que, según ella, está fuera del concurso.

Ivana fue la quinta expulsada del reality. "A mí no me sacaron por cómo era como concursante, sino por una campaña de Adara Molinero para que me saquen", aseguró firme.

"Mi hija no ataca por atacar, y no quiero quitarle importancia a lo que sienta ella", respondió Elena Rodríguez, madre de Adara y concursante. "Lo que ella sienta es lo primero para mí", añadió.

Ivana, sobre Adara: "Hubo una campaña por su parte para echarme a mí y jamás lo entendí" #GHDúoDBT6 pic.twitter.com/0HFFvK7Wve — Gran Hermano (@ghoficial) February 18, 2024

Icardi metió más leña al fuego: "Soy partidaria de los padres que saben que sus hijos se equivocan". Elena, en lugar de responder a la visitante, se dirigió a su hija a través de las cámaras: "Pasa olímpicamente, vales mucho".

Asraf Beno defendió a Elena, uno de sus mayores apoyos en la casa. "Si has tenido un problema con Adara, es con ella, no con su madre. Esto la desestabiliza mucho porque es información de fuera", le dijo el marido de Isa Pantoja.