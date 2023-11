Desde que Cándido Conde-Pumpido Varela fue acusado por una mujer brasileña de haberla agredido sexualmente, los medios de comunicación, han tratado de conocer cómo se encuentra el hijo del presidente del Tribunal Constitucional.

Así, este lunes, Vamos a ver ha revelado que el abogado fue ingresado en el área de psiquiatría del hospital Ramón y Cajal de Madrid el pasado viernes. Ante esto, Isabel Rábago ha contado cómo, quién y por qué se llevó a cabo el ingreso de Cándido.

Rábago ha destacado que "la petición de entrada a un centro la hicieron los padres de Conde-Pumpido y no él mismo", así como ha apuntado que "no hubo ningún intento autolítico" por parte del abogado: "El ingreso involuntario de él en un centro psiquiátrico no viene por una crisis de ansiedad, sino por algo más grave".

"Él habló con nosotros el viernes, luego ocurrieron una serie de sucesos en su casa que preocuparon y alertaron a sus familiares, que decidieron que Cándido ingresase en el Ramón y Cajal", ha desvelado la periodista y colaboradora del matinal de Telecinco.

"Ahora está bajo supervisión del hospital y del juzgado", ha agregado Isabel Rábago que, además, ha apuntado que esta no es la primera vez que Cándido Conde-Pumpido Varela ingresa en un centro de este tipo: "A mí me constan cuatro ingresos. El viernes por la noche, entienden que él no tiene capacidad para decidir y la familia decide llamar al juez y le ingresan".