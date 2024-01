Irene Montero, sobre acudir de invitada a 'El Hormiguero': "Quizá tengo que ir a hablar con Pablo Motos"

El influencer y comunicador Ibai Vegan recibió recientemente en su pódcast Animales Humanos a la exministra de Igualdad, Irene Montero, y entre otras cosas salió a colación hablar del programa de Pablo Motos en Antena 3, El Hormiguero.

En ese mismo programa uno de los colaboradores, Juan del Val, aseguraba hace pocos días que las críticas hacia Pablo Motos y el espacio provienen de una campaña orquestada desde Moncloa, pues las opiniones que se dan en El Hormiguero "les hacen daño".

"Te han dado palos por todos lados, ¿cómo te lo tomas?", le preguntaba Ibai Vegan a la exministra por las críticas que ha recibido entre otros foros, des desde El Hormiguero. "A ver, hay días peores y mejores y más cuando ves el odio. Se ve la emoción, más haya de lo que digan, se ve la emoción que hay detrás. O sea, estoy convencida de que no serían tan agresivas si hablarán conmigo cara a cara", aventuraba Montero.

La exministra asegura que a ella "nunca" le han ofrecido ir como invitada a El Hormiguero. "Pues, quizás, tengo que ir a hablar con Pablo Motos", decía divertida la entrevistada. "¿Lo aceptarías?", le preguntaba Ibai y la respuesta era "sí".

"Hasta ahora nunca he dicho que no a enfrentarme a ninguno de estos retos, porque creo que me pueden permitir que se escuche nuestra forma de ver las cosas, pero con mucha humildad", justificaba la exministra.

"Supongo que la gente que ve a Pablo Motos piensan como él, o parecido, pero a lo mejor puedes ayudar a hacer algunas reflexiones y mostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera", decía sobre su posible intención de ir.

Eso sí, dejaba claro que el poder expresarse también depende del ambiente con que la reciban. "Depende de cuál es la actitud de donde vas, porque puede ser honesta y vamos a intentar poner nuestros puntos de vista y, en otras, el objeto es traer al 'punchingball' y vamos a golpearle", hacía ver.