La íntima confesión de Terelu Campos en '¡Sálvese quien pueda!' mientras compraba ropa interior con Belén Esteban

Los ocho protagonistas de ¡Sálvese quien pueda! viajaron a Miami para buscar empleo en televisión, tras la cancelación de Sálvame, pero no todo fue trabajar, tal y como se ve en Netflix desde este 10 de diciembre. De hecho, Belén Esteban y Terelu Campos tuvieron tiempo hasta para irse de compras.

Mientras sus compañeros María Patiño, Chelo García-Cortés y Kiko Hernández estaban ejerciendo de colaboradores en el programa Siéntese quien pueda, ambas se sentaron en una terraza para tomar algo, relajarse y, en el caso de la hija de María Teresa, pintarse las uñas.

Pero la de San Blas se hartó de estar sentada y decidió ponerse en marcha. "Escucha, ¿cuando se te sequen las uñas nos vamos de compras?", le preguntó a su compañera, la cual aceptó. "Yo me tengo que comprar bragas. Me voy a comprar algo sexy".

"Yo sexy para qué, si no me lo va a ver nadie", respondió Terelu. "Yo para cuando llegue mi Miguel decirle 'aquí viene tu regalito'", explicó Belén Esteban.

Ambas comenzaron a pasear por las calles comerciales de Miami, no perdiendo detalles a los nombres de las avenidas y asándose de calor por el sol. "Solo se nos ocurre a nosotros venir a la 1 de la tarde a comprar", se quejó la 'Princesa del Pueblo'.

De repente, llegaron a una tienda de lencería que tenía en el escaparate varios maniquíes con ropa interior de lo más sensual. "Mira este", le dijo Terelu Campos.

"No, a mí las tiras no", respondió la madrileña, en referencia al diseño. "A mí tampoco", añadió la hermana de Carmen Borrego, que, acto seguido, no tuvo pelos en la lengua a la hora de decir qué tipo de prendas usa ella. "No, si yo llevo las bragas de Bridget Jones", aseguró, en referencia a la braga faja que el personaje de Renée Zellweger mostraba en la película.