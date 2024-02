Interrumpen el directo de 'OT 2023' porque a Naiara se le sale el pecho mientras cantaba 'Despechá': "Eso es ponerle ímpetu"

A tan solo tres galas de conocer al ganador de OT 2023, los ocho triunfitos que siguen dentro de la Academia encaran la recta final del talent de Prime Video. Tras el reparto de temas de la semana y, como cada jueves, se ha llevado a cabo el primer pase de micros de la Gala 10, donde los participantes han mostrado ante los profesores sus avances con la canción que llevaban dos días ensayando.

Aunque es habitual que en esta primera toma de contacto los concursantes cometan algunos fallos -errores de afinación, falta de familiaridad con la letra o con la coreografía, etc.-, en ocasiones, también suceden imprevistos que escapan del control del programa.

Este bien ha podido ser el caso de Naiara. Y es que nadie de los que, en ese momento, disfrutaban del directo de YouTube pudo haberse imaginado que, de pronto, se interrumpiría la emisión mientras la maña interpretaba Despechá, de Rosalía.

No fue hasta que volvieron a encenderse las cámaras de la Academia cuando los espectadores descubrieron el motivo. "Yo digo 'igual se tapa', pero ha habido un momento...", se escuchó decir a Noemí Galera, directora de la Academia.

Al parecer, Naiara sufrió un inesperado incidente en mitad de su actuación en el que uno de sus pechos salió al descubierto, dejando a todos los asistentes atónitos. Sin embargo, debido a los cinco minutos de retraso existentes entre el directo y la realidad, el equipo de OT tuvo el tiempo suficiente para cambiar el plano y grabar la puerta de entrada de la Academia durante el momento clave.

"El espectáculo lo he dado, bien o mal...", comentó Naiara, entre risas. Por su parte, Noemí trató de zanjar el tema -"Aquí no ha pasado nada. Esto es ponerle ímpetu", expresó-, si bien no pudo evitar que uno de los concursantes, Paul Thin, pusiese la nota de humor al asunto, cambiando el título de la canción Despechá por Destetá.