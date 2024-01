Reparto de temas de la Gala 10 de 'OT 2023': Aerosmith, María Jiménez, Pablo López...

Después de un fin de semana lleno de emociones por la firma de discos y tras la última gala, los triunfitos se enfrentan a la recta final de OT 2023 y, como cada martes, se ha llevado a cabo el reparto de temas junto a Noemí Galera y Manu Guix.

El sevillano Álvaro Mayo fue el expulsado de la gala del pasado lunes, en la que se enfrentaba a Paul Thin por continuar una semana más en la Academia. Tras la tensión vivida la noche anterior, ya se conocen las canciones que interpretarán los participantes la próxima semana.

We are young, de Fun y Janelle Monáe, será el tema grupal con el que abrirá la Gala 10 de OT 2023 y estas son el resto de canciones que se escucharán de la voz de los concursantes que se juegan el pase a la final:

1. Canción grupal

We are young, de Fun y Janelle Monáe.

2. Lucas

I don't want to miss a thing, de Aerosmith.

3. Chiara

You oughta know, de Alanis Morissette.

4. Juanjo

Take on me, de AHA.

5. Naiara

Despechá, de Rosalía.

6. Ruslana

El mundo, de Pablo López.

7. Martin

Ya no te hago falta, de Sen Senra.

8. Bea

Se acabó, de María Jiménez.

9. Paul Thin

Paenamorar, de Paula Cendejas.