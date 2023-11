Inma Cuesta responde a Broncano: "Seguro que tengo menos dinero en el banco que tú"

MOVISTAR PLUS+

Inma Cuesta fue la invitada de este miércoles en La Resistencia (presentó su nueva película, El Favor, que se estrena en cines el 10 de noviembre), pero no se libró de las preguntas clásicas del programa.

"¿Dinero en el banco?", le preguntó Broncano, pero la actriz le contestó: "No te lo voy a decir. Menos que tú seguro que tengo, tú tienes que estar forrado".

"Debes de tener, por lo menos, un millón y pico. Yo bastante menos", señaló entre risas la invitada. "¿Cuánto tienes? ¿Un millón? ¿Un millón y medio? ¿Dos millones?", le preguntó Cuesta.

Pero el conductor del espacio de Movistar Plus+ puso 'cara de póker' y no movió ni un músculo para no darle pistas a la intérprete ni a los espectadores.

Tenemos que agradecer que en ocasiones la pregunta del dinero se le dé la vuelta a Broncano y se confirme que está forrado el cabrón. ¿Más de dos millones? Je@InmaCuestaWeb pic.twitter.com/xhBRvey5fG — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 9, 2023

Como la actriz no contestó, el jienense pasó a la siguiente pregunta: Relaciones sexuales en el último mes. El presentador intentó explicarle las puntuaciones, pero Cuesta le dijo: "No estoy para eso...".

"He sido madre hace unos meses... entre dormir y relacionarme, últimamente prefiero dormir a tener relaciones sexuales", admitió la actriz.