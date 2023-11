Manuel Turizo le regala un juguete sexual a Broncano en 'La Resistencia'

El autor de grandes éxitos como La Bachata, El Merengue o Copa Vacía, Manuel Turizo, visitó este martes La Resistencia para charlar con Broncano sobre su nominación a los Latin American Music Awards.

El artista colombiano acudió a El Hormiguero a finales de septiembre, donde Pablo Motos e hizo entrega en directo en el programa de Antena 3 de los cuadros con los 12 discos de Platino por el tema La Bachata y los 5 de El Merengue.

En el programa de Movistar Plus+ se vio al artista mucho más relajado que en el de Atresmedia, haciendo bromas con el presentador y haciéndole un sorprendente regalo.

Manuel Turizo, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"La otra vez que viniste me trajiste una camiseta que me la he puesto un montón", admitió el conductor del programa mientras abría el paquete que le había entregado el artista.

Cuando terminó lo enseñó a cámara, y los espectadores pudieron ver que Turizo le había obsequiado al jienense con un juguete sexual, concretamente un consolador.

"¿Eso te lo vas a poner tanto como la camiseta?", le preguntó con ironía Grison. "Yo le doy uso a esto... es como tener una ayuda", le contestó Broncano al músico entre risas.

"Hay hombres que se acomplejan por lo que tienen, pero no pasa nada, eso vibra y nosotros no", argumentó el cantante. "A mí no me gusta meterme cosas por el culo, pero si a ti sí... yo lo respeto", le dijo al presentador.