El inesperado giro de 'Gran Hermano VIP' que hace que Susana vuelva a la casa: "Me paso la vida pensando en los demás"

Ninguno de los elegidos por los expulsados anteriormente se atrevió a hacer lo que Zeus Montiel hizo durante la noche del jueves por su novia, Susana Bianca, en Gran Hermano VIP. Ni siquiera Luitingo con Pilar Llori, con quien también tenía una relación.

La modelo había salido expulsada del programa, elegido así por la audiencia, minutos antes. Zeus fue llamado al confesionario, donde Marta Flich le explicó la decisión que debía tomar en segundos.

"Existe una 'vida extra' que permite regresar [como concursante de pleno derecho] a la persona expulsada, por un coste", le expuso la presentadora al concursante. "El coste es de 25.000 euros del premio final", añadió.

¿¡PERO QUÉ ACABA DE PASAR!? 😱 El amor ha sido más fuerte que el dinero 😍 Zeus se gasta la vida extra para salvar a Susana #GHVIPGala6



🔁 ¡Lo sabía!

❤️ En la casa van a sospechar pic.twitter.com/Y33ZoODhIM — Gran Hermano (@ghoficial) October 19, 2023

Zeus tuvo un minuto para tomar una decisión inesperada, puesto que nadie había hecho uso de la vida extra anteriormente. "Me paso la vida pensando en los demás y ya es hora de pensar en mí", contestó el hijo de Sara Montiel.

"Me va a odiar mucha gente, el público y mis compañeros, pero digo que sí: me lo gasto", afirmó el hombre rotundamente. El público aplaudió eufórico y Susana, desde el plató, no podía creerse la decisión.