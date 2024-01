Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia tendrían planes de boda, aunque no a corto plazo, según Sandra Aladro

Tras la firma del divorcio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, el exduque de Palma ya puede vivir su relación con Ainhoa Armentia. Así, son muchos los rumores acerca de los pasos que dará la pareja en los próximos meses.

Este jueves, Vamos a ver ha emitido, en primicia, las imágenes de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia haciendo footing en plena calle y a la vista de todos y, tras esto, Sandra Aladro ha aportado nuevos datos sobre la relación.

"La boda está en sus planes, me consta que Iñaki está muy feliz. No creo que se esté planteando ya, pero sí que los dos tienen una historia de amor sólida que ha superado muchos problemas", ha destacado la periodista.

"La vida de Iñaki no es la más fácil ni es el hombre más feliz del mundo. Es vapuleado por los años de prisión, su quehacer diario es ir a por el pan y eso no es una situación que le haga feliz, pero con Ainhoa lo es. Quieren seguir avanzando, están locos de vivir juntos por fin, sin tener que esconderse, que era ese pacto que había con la infanta Cristina hasta que se formalizara esa separación", ha agregado Sandra Aladro.

Además, la colaboradora ha señalado: "Sé que la semana pasada estuvieron en el centro de Vitoria comprando unas toallas en una conocida tienda y ella le preguntaba constantemente cuál le gustaba. Es una pareja que está viviendo algo con lo que han soñado mucho tiempo y la boda es un paso más".

Respecto a cómo lo están viviendo los hijos del exduque, Aladro ha explicado: "He hablado con gente que los conocen. Sus hijos han sufrido mucho cuando Iñaki estaba en la cárcel, tienen una relación muy cercana con él, una cosa es que, por guardar las formas por su madre, no quieran tener de momento una relación con Ainhoa y otra cosa es que no quieran su padre sea feliz".

"El lunes pasado era su cumpleaños y su hija, Irene, que estaba en Madrid desde hace meses, subió a Vitoria y, aunque había hueco en la casa de la pareja, decidió quedarse en casa de la abuela a dormir aunque están en la misma urbanización. Así que, todavía tienen sus espacios, desconozco si se conocen ella y Ainhoa", ha sentenciado Sandra Aladro.