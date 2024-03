Rosa López opina sobre el significado de 'Zorra': "Me gusta que me descoloquen"

La cantante granadina Rosa López ha dado su opinión sobre 'Zorra', el tema que representará a España en Eurovisión 2024. A pesar de que la canción ha levantado polémica y no gusta a todo el mundo por su significado entendido como un insulto hacia las mujeres, la artista ha confesado estar "enamorada" del tema en Castilla-La Mancha Media.

Rosa, quien fuera representante de España en el concurso de la canción de 2002 con Europe's living a celebration, ha sido de las que ha sabido captar a la perfección el mensaje que quiere transmitir Nebulossa (autores de la canción): "La palabra 'zorra' suena fatal, pero el mensaje, lo que hay detrás, no suena fatal", explica la cantante.

La canción "Zorra" de Nebulossa que representará a España en el festival de Eurovision 2024 ha generado polémica. ¿Usar la palabra "ZORRA" es reivindicativo y una reapropiación del término? ¿Puede servir la canción como retraumatización de víctimas de violencia machista? pic.twitter.com/1tPQvq6pJy — TVMASPI (@sebas_maspons) March 9, 2024

Aunque si hay algo que le ha gustado a Rosa es que el tema le haya producido sensaciones encontradas. "Eso es lo que me gusta, que primero me descoloquen y luego me hagan pensar. Eso es lo que me gusta de la música", confiesa la granadina al medio anteriormente citado.

Estos son algunos de los motivos que llevan a Rosa a asegurar que está "in love con 'Zorra'", aunque lo cierto es que hay algunos de sus compañeros de profesión que no coinciden con su pensamiento.

Ruth Lorenzo, otra estrella eurovisiva, opina que el tema de Nebulossa es "flojo" nivel vocal y que "no puedes basar tu canción en solo un mensaje".

Los interpretes pretenden dar un nuevo significado a la palabra, transformando así un insulto en un himno de liberación para las mujeres, sin embargo, hay algunas personas que opinan que podría ser contraproducente para quienes sufren violencia machista.