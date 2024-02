Ibai Llanos, TheGrefg y más 'streamers' muestran su apoyo a Paul Thin para ganar 'OT 2023'

Antes de entrar en Operación Triunfo 2023, Paul se lanzó al mundo de los directos en Twitch. Participó en Marbella Vice y, mientras luchaba por hacerse un hueco, escribía todas sus opiniones en Twitter.

En los últimos días, miles de tuits antiguos del granadino han salido a la luz y, en todos, comenta con gran ilusión y apoyo su admiración por algunos de los grandes streamers españoles.

Aunque ya se sabía que era muy seguidor de IlloJuan, también ha asegurado ser fan de KOI, el equipo de eSports de Ibai Llanos, de Spursito o de TheGrefg.

Esto es del día de la presentación del equipo. Este chaval me representa. https://t.co/vnBUxj0ep4 — Ibai (@IbaiLlanos) January 31, 2024

Mi favorito para OT y no admito discusión. DEBE ganar. https://t.co/Ya3KiHO9aM — Pursi (@Spursito) January 31, 2024

Me gustaría que este tío gane OT. ¿Podéis hacerlo posible? 🙏🏻 https://t.co/6gWYUoxpH6 — Grefg =) (@TheGrefg) February 1, 2024

"Este chaval me representa", comentaba Ibai después de ver sus tuits. "Me gustaría que este tío gane OT, ¿podéis hacerlo posible?", pedía TheGrefg. "No admito discusión, debe ganar", añadía Spursito.

Con estos mensajes, más creadores comenzaron a buscar en su perfil si les había comentado alguna vez y descubrieron que había mostrado su apoyo a todo tipo de streamers.

Gracias Paul, ahora me ganas OT y volvemos a rolear en Marbella Vice. 👊🏼❤️ https://t.co/iAoM1GeI8p — Espe (@espesfc) February 1, 2024

Desde entonces, muchos han empezado su campaña para que esta semana Paul salga favorito y han mostrado cómo están votando en la aplicación.

ibai otra vez hablando de paul y de sus tuits dedicados a KOI, es el mejor JAJASJJAJSJA #Otdirecto1F pic.twitter.com/1km9Eme90a — ana.ッ (@rodrrygol) February 1, 2024

Además, en directo, Ibai Llanos ha comentado que le ha hecho "mucha ilusión" ver que no son comentarios sueltos, sino "más de 50 tuits" apoyando a KOI.

Desde la academia, Paul ha seguido mencionando a los streamers sin saber el apoyo que está recibiendo por su parte. No obstante, sí ha descubierto que Bizarrap ha visto y celebrado su interpretación de la sesión con Milo J.