El humorista Juan Dávila rechaza los comentarios de Alfonso Guerra sobre los chistes: "Hay que bromear desde el respeto"

Las declaraciones del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra en El hormiguero, en las que apuntó que le daban "pena los humoristas porque ya no pueden contar chistes sobre homosexuales o enanos", han dado mucho que hablar en las últimas horas.

Ante el revuelo generado tanto en las calles como en las redes sociales, este viernes, Espejo Público ha contado en su plató con el humorista Juan Dávila para comentar cuáles son los límites que debería, o no, tener el humor.

"Yo, de momento, con lo que estoy haciendo no hay límites. A mi espectáculo han venido todo tipo de personas: enfermos, con discapacidad, ciegos, sordos... y bromeo con ellos y de ellos, pero ellos también se ríen de su propia enfermedad. Ellos, al reírse, le restan importancia a lo que les pasa", ha apuntado Dávila.

Asimismo, el humorista ha destacado que nunca nadie se ha quejado de sus espectáculos: "Creo que hay una parte que tiene que ver con el respeto y con la inclusión. Podemos bromear de todas las cosas siempre y cuando el punto desde el que lo hagas sea el respeto y la igualdad, no desde una supremacía".

"A mí me han censurado vídeos en Instagram o en TikTok, pero me lo ha censurado la plataforma. De hecho, la gente que me ha denunciado es ajena a esas enfermedades", ha agregado Dávila que, además, ha explicado que una mujer con leucemia y "con muy poca vida" fue a su show: "Su marido me escribió diciendo: 'mi mujer, por fin, te vio y rio'. Esta mujer falleció en junio".