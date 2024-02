Hovik Keuchkerian, en 'La Resistencia': "Estoy tendiendo de una forma enfermiza hacia el onanismo"

MOVISTAR PLUS+

Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian visitaron La Resistencia este miércoles para presentarle a Broncano su nueva serie, Reina Roja, basada en la novela de Juan Gómez-Jurado y que se estrena en Prime Video el 29 de febrero.

Tras hablar de la ficción y sus curiosidades, el presentador pasó a hacerles las preguntas clásicas del programa de Movistar Plus+: Dinero en el banco y relaciones sexuales en los últimos 30 días.

"Te puedo decir una cosa, el otro día gané el premio Princesa de Girona y me llevé 20.000 euros", le dijo la actriz. Entonces el jienense le pidió la cifra de dinero en el banco a Keuchkerian.

"Saliste en Assassin's Creed", le dijo Broncano al actor. "Me pagaron 90.000 euros por esa película. Es que venía de hacer The Night Manager con la BBC", explicó el exboxeador.

Broncano señaló que "tiene pasta Hovik...", pero el intérprete le contó que "tampoco me pagaron mucho en esa serie, creo que fueron 45.000 o 50.000 euros".

"Básicamente, estaba todo el rato detrás de Hugh Laurie, era el guardaespaldas de su personaje (Richard 'Dickie' Onslow Roper), donde estaba él, estaba yo. Un magnífico tío", recordó Keuchkerian.

Sobre las relaciones sexuales, Luengo argumentó entre risas que "muy mal porque como estoy con la promoción de Reina Roja no tengo tiempo para nada".

Aunque, finalmente, le confesó a Broncano que su puntuación sería un 9 en el baremo del presentador: un punto coito clásico, 0,6 petting y 0,2, masturbación.

Keuchkerian, por su parte, le explicó que "estoy tendiendo de una forma enfermiza hacia el onanismo, pero me parece muy baja la puntuación para eso porque estás en tu casa, no tienes que quedar, te montas tu movida en la cabeza...".