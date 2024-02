Hovik Keuchkerian, en 'El Hormiguero': "No hay nadie en el mundo que sepa más de mi personaje que yo"

El Hormiguero concluyó a semana con la visita de Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian, que protagonizan una de las series más esperadas del año: Reina Roja, basada en el fenómeno literario de Juan Gómez-Jurado, llega a Prime Video el 29 de febrero.

Pablo Motos les preguntó si sentían presión por interpretar a unos personajes de una novela tan leída y de tanto éxito: "Es imposible gustarle a todo el mundo ni meterte en la cabeza de los lectores", afirmó Luengo.

La actriz también explicó el motivo de su cambio de nombre artístico de Vicky a Victoria: "Mi nombre es así y me gustaría firmar mis trabajos con mi nombre completo".

Keuchkerian, por su parte, comentó con el presentador sobre sus cambios físicos en las diferentes y películas que ha hecho: "Para El Hoyo 2 me quité todo el pelo del cuerpo porque mi personaje es un pirómano".

"Al director le gustó la idea y me tenía que quitar el pelo todos los días y en cinco semanas de rodaje pasé de 127 kilos a 153. Luego tuve tres semanas de pausa y perdí 15 para hacer Un amor. Para la serie de Asalto al Banco Central lo hice con 130 kilos".

Motos comentó que el actor corregía al autor de Reina Roja, Juan Gómez Jurado, algunos pasajes de la obra: "No hay nadie en el mundo que sepa más de mi personaje, Jon Gutiérrez, que yo", afirmó Keuchkerian.

Y destacó que "me leí más de diez veces el libro, pero cuando me llegaron los guiones de la serie, no volví a leerlo para no mezclar el género literario con el audiovisivo".