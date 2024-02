Eduardo Mendoza desvela en 'El Hormiguero' cuántas páginas de margen le da a un libro antes de tirarlo: "La vida es corta"

El prestigioso escritor Eduardo Mendoza visitó por primera vez a Pablo Motos en El Hormiguero este miércoles para charlar con el presentador sobre su nuevo libro, Tres enigmas para la organización.

La trama de la obra gira alrededor de una organización gubernamental secreta que afronta una peligrosa investigación secreta de tres casos: "Me jubilé y, para entretenerme, me puse a escribir una novela", comentó el motivo de realizar su nueva obra.

"Un escritor tiene que pensar poco, eso es cosa de los pensadores o los periodistas, un novelista ha de dejarse llevar y estar en la calle", explicó el autor.

">

Mendoza escribe dos tipos de novelas, las serias "que me cuestan un poco más", y las tontas "que me divierten más". Y añadió que "un señor me dijo una vez que dejara las serias porque hay muchas, y pocas de risa".

El invitado sorprendió a todos cuando comentó que "después de leer un libro, si no me ha gustado, lo tiro. Antes los daba, pero las bibliotecas ya no los quieren. Es que, para mi gusto, tengo demasiados".

"A veces los dejo a medias, no tengo ningún reparo porque hay muchos libros por leer. Creo que me habré acabado el 10% de los libros que tengo", admitió.

Mendoza también destacó que "un editor me dijo que si la primera página no te engancha, el resto tampoco, pero yo les suelo dar 20 o 25 páginas antes de seguir o dejarlo".