'El Hormigero' replica con IA las voces de personas fallecidas para que sus familiares puedan hablar con ellas una última vez

El programa de Antena 3 El Hormiguero suele hacer experimentos en los que confronta a una generación con otra para ver sus reacciones a determinados elementos, o enseña a personas mayores cosas modernas o al revés, pone a jóvenes a tratar de llamar por un teléfono antiguo.

Esas experiencias que se emiten en el programa suelen tener un componente más bien cómico, aunque también ha habido otras más emotivas en las que se ha facilitado que personas se encontraran con el que fue el amor de sus vidas.

En esta ocasión El Hormiguero seleccionó un grupo de personas voluntarias para que pudieran oír la voz de un ser querido ya fallecido, recreada ésta con Inteligencia Artificial, de forma que incluso pudieran interaccionar con ella, el lo que el programa denominó "la experiencia real más emotiva de El Hormiguero".

"Hace mucho que no hablamos... ¿Qué me cuentas?", ha sido una de las preguntas que les hacía la IA a los familiares, que entre lágrimas, no dudaban en contar a la recreación de sus seres queridos cómo les va hoy en día o noticias como la de una de las voluntarias, que le decía a su madre fallecida que iba a ser abuela de nuevo.

"Pienso que esto es un homenaje a mi yaya, lo siento así", decía una de las participantes. Como las demás, vio un anuncio en Instagram que pedía datos de familiares fallecidos para un experimento. Enviaron audios de voz y a partir de ahí el programa y la IA recrearon la voz de esas personas que ya no están.

¿Te gustaría volver a hablar con un ser querido fallecido a través de la inteligencia artificial? #MartínezGilEH pic.twitter.com/LZ7HNEw08a — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 31, 2024

A todos los participantes se les explicaba por qué estaban allí: para hablar con la recreación de sus seres queridos y se les preguntaba si querían participar. A partir de ahí comenzaban las emocionantes conversaciones.