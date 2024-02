La hija de José Luis Gil comparte una nueva imagen del actor: "Días como hoy es mejor pasarlos unidos"

Hace ya más de dos años que José Luis Gil sufrió un ictus que, desde noviembre de 2021, le mantiene alejado de la que ha sido su profesión toda su vida: la interpretación. Sin embargo, sigue recibiendo el cariño y el apoyo de sus fans y sus amigos, así como de su familia, que mantienen al día su estado de salud.

Su hija Irene es quien acostumbra a publicar las actualizaciones sobre su padre, el actor de 66 al cual este infarto cerebral le cambió drásticamente la vida, pues ella cree que no podrá "volver a la televisión" porque fue "un ictus muy fuerte que le ha dejado secuelas graves".

El intérprete que dio vida al famoso Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva y a Enrique Pastor en La que se avecina está en casa y cuenta con toda la atención médica, rehabilitación y, también, con los cuidados de su familia. Aun así, Irene defiende que, aunque "tiene problemas para comunicarse", él "reconoce a todo el mundo" y le encantaría que sus compañeros de serie fueran a visitarle: "Le hace ilusión que vayan a verle, se pone muy contento, pero deben de estar muy ocupados".

Pero lo que no le falta es la atención de sus seres queridos, entre los que están sus tres hijos, Daniel, Marta y la propia Irene, quien compartió este jueves la última imagen que le hizo a su padre alegrándose por reunirlos a todos.

"¡Es un crack! ¡Y está guapo! Hoy has conseguido un imposible, los tres hermanos de acuerdo. ¡Días como hoy es mejor pasarlos unidos!", escribió ella en un post de Instagram en el que usó los hashtags "No perdamos el humor" y "No llueve eternamente".