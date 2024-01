Carlota Boza admite que ella no ha visitado a José Luis Gil, aunque cree sus compañeros deberían hacerlo: "Desconozco quiénes"

Dos años después de que José Luis Gil sufriera un ictus que le ha apartado de su trabajo y de la vida pública, su hija Irene, que suele dar la última hora del estado de salud del querido actor, reveló que no cree que su padre pueda volver a la televisión. "Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves", dijo Irene en Pronto.

Sin dudas malas noticias para todos aquellos que aprecian al veterano y querido actor. "Nosotros lo llevamos como podemos. Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle. Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas", detallaba la hija de Gil.

Hace unos días, además, lanzó lo que muchos consideran varias indirectas a sus compañeros de la ficción de La que se avecina. "Muchos de sus compañeros no le visitan. A José Luis le hace ilusión que vayan a verle, se pone muy contento, pero deben de estar muy ocupados", destaca la hija del actor.

"Es evidente que han sentido muchísimo lo del ictus y le llaman por teléfono porque lo quieren y lo respetan, pero…", deja caer. "Todos sus compañeros lanzan mensajes llenos de optimismo, aunque la situación es complicada". Es entonces cuando quiere matizar cosas que se han comentado sobre el estado de su padre. "Se han dicho cosas que no se ajustan a la realidad de José Luis, quizá porque los que hablan no saben, pero están deseando que supere esta etapa tan difícil", explica Irene.

Por estas palabras ha sido preguntada Carlota Boza, una de las actrices de la serie de los hermanos Caballero. "Yo la verdad es que desconozco quién ha ido a visitarle. Yo no he ido a visitarle, nunca he tenido una relación tan de amistad. Yo le quiero mucho, pero le quiero, no he grabado tanto con él. Le tengo un cariño especial, le admiro mucho, pero no tengo esa relación de amistad como para ir a su casa", admite a Europa Press la joven, que cree que sus compañeros sí deberían ir a verle. "Otras personas sí, otras personas igual sí. Desconozco quienes tenían que haber estado", asegura.