La hermana del parricida de Almería, en 'En boca de todos': "Mi hermano no era capaz de matar a un pollo, era de otra manera"

El asesinato de dos hermanas de dos y cuatro años en Almería ha conmocionado a todo el país. Las pequeñas fueron envenenadas con pesticidas, presuntamente, por su padre que, después, decidió suicidarse.

Según la información que ha trascendido sobre el caso, el hombre tenía una orden de alejamiento de la madre de las niñas que, además, estaba en el programa VIOGEN. Además, el hombre la maltrataba siempre que bebía.

Este martes, En boca de todos ha podido hablar, en exclusiva, con la hermana del parricida: "Mi hermano no era capaz de matar a un pollo. Mi hermano era de otra manera. No sé lo que ha podido pasar porque nos ha dejado a todos helados y dolidos, con el corazón partido".

Además, la hermana ha apuntado que era consciente de que los padres de las pequeñas no se llevaban bien y tenían problemas: "Ni yo ni nadie le podemos perdonar lo que él hizo. Yo, como hermana, no tengo culpa, ya bastante estoy pagando".

De la misma manera, el matinal ha podido hablar con una vecina y con los caseros de la madre de las niñas: "Nadie se explica lo que ha podido suceder, el barrio ya no es el mismo. No hay derecho a que pase lo que ha pasado. Es una pena hacer esto con unos niños. Esto no debe consentirse, a la madre la han matado en vida".