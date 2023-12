'Here to stay': así es la canción que Sofía Coll cantará en el Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión

Sofía Coll es una de las candidatas del próximo Benidorm Fest, que se celebrará entre el 30 de enero y el 3 de febrero. Y la artista lo hará con el tema Here to stay.

Junto al resto de canciones de la preselección eurovisiva, esta canción fue presentada el pasado 14 de diciembre por RTVE. Con él, la joven intentará alzarse con el micrófono de bronce para representar a España en Eurovisión.

Here to stay es un canción que mezcla tres idiomas como sello de identidad: el español, el catalán y el inglés. Con esta dificultad añadida, Coll buscará reivindicar poder y seguridad sobre el escenario.

La canción funciona como un viaje en el tiempo con un discurso reflexivo sobre confiar en el camino de la vida con la confianza propia como punto de partida.

Por ello, Here to stay es un tema con fuerza, optimista y que rebosa poderío, tal y como describe RTVE. Así, Sofía Coll apuesta de nuevo por la sonoridad pop, urbana y electrónica.

Detrás de la composición de Here to stay se encuentra la propia Sofía Coll junto a Ignacio Canut, Mauro Canut, Juan Sueiro. Además, el tema ha sido producido por Juan Sueiro.

Esta es la letra de 'Here to stay'

Mírame, esta vez sé que no hay marcha atrás

Nada va a impedirme continuar intentándolo

Mil veces más, hasta el final

Imagíname levitando en el Everest, teledirigiendo icebergs

Dando vueltas como un vendaval, soy capaz

Déjame sentir

Este es mi momento de contradecir a todos los que se olvidaron de mi

Este es mi momento, me quema por dentro

For all of you that don't speak Spanish

This is a message for the ones that didn't believe in me...

Well, guess where I am, honey

I made it

And I'm here to stay

I'm here to stay

Here to stay

I'm here to stay

Here to stay

Here to stay

Muévete, abandónate a este ritmo cruel que no va a parar

Fuera de control, una sin razón, un no sé porqué, para qué o con quién

Perdoneu, que no he parlat català

I de casa no s'ha de renunciar

Em saluden quan passo pel carrer

No m'atavalo dic "cheese" passi-ho bé

No me importa arder, ya todo da igual

Es cuestión de fe no retroceder y reconocer que jamás me he rendido

I'm here to stay

Here to stay

I'm here to stay

Oh yeah, oh yeah, oh yeah...

Here to stay

I'm here to stay

Here to stay

Here to stay

Ya no importará, si me llaman loca, sé que es de verdad

Abriré las puertas de la eternidad

Oh yeah, oh yeah, oh yeah...

I came here to stay