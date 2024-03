El gracioso problema de Lucía Sánchez con su ex, Manuel González: "No puedo desbloquearte"

Lucía Sánchez y Manuel González, una de las parejas más conocidas que salieron -separados, eso sí- de La isla de las tentaciones 3, tuvieron una relación de amor y odio en GH Dúo, donde convivieron como trío junto a Mayka.

Durante el concurso, Manuel le recriminó a su expareja que le tenía bloqueado en redes sociales, y ella le dijo que le desbloquearía cuando tuviera la oportunidad. Eso sí, en la recta final el dúo hubo otra discusión que los volvió a distanciar.

El jueves, tras la fallida final de GH Dúo, salieron a tomar una copa con los familiares. "Se lo he dicho al hermano. Yo aquí en el plató la desbloqueé, pero ella a mí no me ha desbloqueado. Yo le iba a hablar", contó al gaditano.

Lucía escuchó todo desde la habitación del hotel donde estaba desde el jueves. "No he podido desbloquearte", le aseguró a Manuel. "Lo voy a demostrar", recalcó, para no quedar de mentirosa.

"Lo intentaron varias personas y ponía como que no existía tu cuenta", se justificó la joven. "También podéis hacer llamadas telefónicas", les aconsejó Marta Flich. "Es que no tengo ni su teléfono guardado", señaló lucía, desatando las risas entre el público con el gracioso problema.