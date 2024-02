Lucía Sánchez se enfrenta a Gloria, hermana de Manuel González, y pide perdón: "Tenemos cuentas pendientes"

La noche de reencuentros no cesó en GH Dúo durante la noche del martes, a dos días de la final de la edición. Elena Rodríguez fue la primera en enfrentarse a Ivana Icardi y, posteriormente, ver a su hija, Adara Molinero. Por su parte, Lucía se pudo reencontrar con su hermano.

Eso sí, también tuvo un tenso cara a cara con Gloria, su excuñada y hermana de Manuel. La rubia le echó en cara a Lucía los comentarios que había hecho durante el concurso: "Has hablado de mi familia".

"Cuando salgas, lo verás, pero has hecho comentarios tela de feos, mientras que Manuel no ha hablado de tu padre o de tu hermano", continuó Gloria. "Le pido perdón a tu madre, si hace falta, pero yo soy así cuando me enfado", respondió Lucía.

Gloria también quiso disculparse con Lucía: "Mi papel era defender a Manuel en La isla de las tentaciones, aunque defendí lo indefendible". Eso sí, quiso dejar una cosa clara. "La Isla fue hace cuatro años, no te agarres ahí", sentenció.

"Le digo aquí las cosas de fuera porque tenemos cuentas pendientes", confesó Lucía, que cada vez estaba más enfadada. Finalmente, no solucionaron sus diferencias y Manuel lloró al ver todo en directo, pero su madre apareció de sorpresa y pudo consolarle.