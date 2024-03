Genoveva Casanova, pillada saliendo del maletero de un coche

La noticia televisiva de la semana ha sido el fichaje de Victoria Federica y Genoveva Casanova como concursantes de la próxima edición del programa El Desafío.

En lo que concierne a la actriz mexicana, según reveló el presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, se cerró hace casi un año, y desde entonces lo han mantenido en secreto.

"Estuvimos la temporada anterior hablando con ella, y cuando terminó la temporada, cerramos ya para esta. Llevaba un año cerrado eso", aclaró por su parte Jorge Salvador, que también pertenece a la productora del programa extremo de Antena 3.

Este domingo, Fiesta habló de la actualidad de Casanova, que lleva meses en el foco mediático, concretamente desde que salieron a la luz sus fotos con Federico de Dinamarca por Madrid.

Al parecer, según contó el espacio que presenta Emma García, Genoveva estaría viajando escondida en los maleteros de los coches para no ser vista por la prensa. De hecho, aseguran haberla vista salir de un maletero al llegar a la grabación, precisamente, de El Desafío.

Según detallaron, el primer día de esta grabación acudió tapándose con una manta y, el segundo, al saber que la prensa la esperaba, habría llevado a cabo esta práctica de meterse dentro del maletero.

Una práctica que levantó distintas opiniones entre los colaboradores. Por su parte, Emma García, opinó: "Yo, antes de ir en un maletero, pido un coche con los cristales tintados. El caso no es meterse, es aguantar y, después, salir. Yo esto no lo he pillado", indicó la presentadora.