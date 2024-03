Críticas a Joana Sanz por un mensaje en el que se mofaría de la víctima de Dani Alves: "Renovaría energías"

Tras la sentencia a Dani Alves de 4 años y seis meses de prisión por la agresión sexual a una joven en diciembre de 2022, su mujer, Joana Sanz, reaccionó en redes sociales.

Precisamente uno de sus mensajes está siendo muy criticado los por internautas. También por el equipo de Fiesta, que este domingo ha tratado el tema.

Tal y como han detallado en el programa de Telecinco, la modelo canaria, que siempre ha creído en la inocencia del futbolista y, aunque no se ha pronunciado expresamente al respecto, siempre ha dejado ver que no cree el testimonio de la víctima de su marido, esta vez ha ido un paso más allá

Según ha contado Silvia Álamo, un mensaje de la canaria está retumbando en las redes sociales. "Mucha gente lo ha interpretado como un mensaje hacia la víctima, porque ella contó que Dani Alves la había cogido del pelo, la había empotrado contra el lavabo y la había penetrado", ha contado la colaboradora.

El mensaje en sí, que está generando muchos comentarios en contra de la modelo, es el siguiente: "Ahora mismo me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared. Renovaría energías".

"Inoportuno como mínimo. Le hace un flaco favor a ella misma. Es que ya no estamos hablando de una sentencia, estamos hablando de una violación", ha reaccionado Emma García.