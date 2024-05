Gorka desmiente su supuesto acercamiento romántico con Marieta, pero ella no: "Ha pasado límites"

Kiko Jiménez desveló en la anterior gala de Supervivientes que había visto algo insólito que no había sido grabado: "He visto a Gorka y a Marieta comiéndose la boca". Gorka lo negó en varias ocasiones con mucho ímpetu, y Marieta fue menos contundente.

Además, Laura Matamoros, durante la misma noche, confesó que pasaban cosas entre ambos concursantes: "Si fuese mi novio, yo no le perdonaría, porque creo que son faltas de respeto". Al conectar en directo con Gorka y Marieta, ambos lo negaron.

"Quiero estar lejos de Marieta porque este tema no va conmigo", confesaba Gorka, que negaba rotundamente las acusaciones. "Si quisiera, podría usar esta trama para escarbar semanas, pero estoy aquí para hacer supervivencia", añadió enfadado.

Sandra Barneda les pidió individualmente a cada uno que fueran a un lugar apartado, donde todo lo que dirían no saldría de ahí. "No he traspasado ninguna barrera, hemos sido amigos y tenido complicidad", repetía Gorka.

Sin embargo, Marieta soltó un bombazo: "Me ha dado besos en las comisuras de los labios". La joven negaba que le gustara Gorka, y explicaba en qué momentos ocurría. "Dormíamos juntos, siempre me daba besos por la mañana, así como muy cerca".

"Gorka ha pasado límites en su relación", le aseguró la chica a Sandra Barneda. "Entró diciendo que iba a formar una trama con otra chica", afirmó Marieta.