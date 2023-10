'GH VIP', muy duro con Oriana, muestra "la verdad" de su abandono y lo que pasó en el confesionario: ella mantiene su versión

El polémico abandono de Oriana Marzoli fue este domingo parte central de El debate de GH VIP 8, presentado por Ion Aramendi. Después de que este viernes Así es la vida anunciase que la joven abandonaba la casa, y ella negara categóricamente que se trataba de un abandono voluntario y que emprendería acciones legales, Telecinco emitió un vídeo editado en el que se ve algunos momentos de la joven en el confesionario y visiblemente alterada.

Sin embargo, ella volvió a emitir un comunicado en el que contraatacaba, haciendo referencia al espacio en el que ha participado. "Ahora también me mandan vídeos de gente que va a programas a hablar de mi falso abandono. Gente que trabaja en la cadena diciendo que van a desmontar mi 'mentira'. Consejo a esas personas: antes de hablar mal de mí que se vean el vídeo real", escribe en las redes la venezolana.

"¿Por qué hablaba yo así? ¿De qué me quejaba realmente? Que cuenten qué se nos pidió a los concursantes antes de entrar al reality, qué normas no estaban siendo acatadas. En fin, muy fácil subir un vídeo editado eh… Os invito a subir el real y a no quitarme el micrófono cuando salgo a hablar con producción, yo no miento. Repito que jamás ha salido de mi boca quiero abandonar el reality/concurso. Nunca. Que me dejen de usar", concluye la influencer.

Por eso, este domingo, el programa prometía contar "toda la verdad" de su abandono. Así, emitió lo que serían las últimas imágenes de Oriana en la casa y los motivos que la han llevado a tomar la decisión de abandonar el reality.

En las imágenes se ve a la joven muy cabreada después de sus encontronazos con Alex Caniggia. "Esto va a ser la última vez que voy a decir esto. Si me vuelve a llamar rídicula delante de la presentadora cuatro veces y cuatro veces delante de los compañeros y no se le dice nada yo me voy a poner heavy. Quiero ver que se toma una medida con esta persona porque si no yo me pongo a ese nivel. A mí injusticias así no. Si se le dice una vez y continúa habrá que hacer algo. Es que estoy cabreadísima, si a mí me ponéis unas normas se las ponéis al resto. Si permitís todo, pero a mí no se me permite yo me largo y punto, no me importa una mierda".

"Quiero abrir la puerta y largarme, te lo digo de verdad. No aguanto más, quiero hablar con mi representante. Tengo ganas de irme, no soporto estar aquí. Vemos como lo solucionamos. Yo ahora no tengo ganas. Os vais a enterar cuando tenga que decirle algo porque me voy a poner a insultar. Ábreme, que me quiero ir por producción. Me quiero ir, no aguanto más". El súper, entonces, le pregunta: "¿Te quieres ir del concurso?". "Si, no aguanto más", respondía ella.

"La puerta de producción a la que se refiere Oriana da a la calle es la de salida, la otra puerta da a la casa. Ella sabía muy bien lo que hacía. Nadie echa a Oriana, ella es la que decide salir. Otra cosa es que ella se arrepienta una vez fuera. Y no vamos a entrar en las malas formas con las que habla al equipo, horribles formas. Las imágenes no engañan y las decisiones son decisiones", explicó Ion Aramendi.

Mantiene su versión

Tas emitirse esas imágenes, la venezolana reaccionó en sus redes, manteniendo su versión de lo ocurrido. Es decir, que ella no abandonó voluntariamente. "A ver, chicos, después de ese confesionario yo salgo fuera a hablar con las personas de producción. Resulta que después del confesionario me hacen entrar tranquilamente cuando me vinieron a recoger. ¿Sabéis lo que hicieron? Hablar conmigo y yo estaba hablando de una cosa de Daniele, preguntándoles si iba a entrar al programa o no, ellos me dijeron que hacemos la llamada y preguntamos pero mientras tanto entro en la casa", explicó.

"Yo seguí y entré en la casa a ensayar el baile. ¿Yo no estaba supuestamente expulsada? ¿Yo no estaba abandono supuestamente? Vamos a tener que demostrar el horario en el que yo grabo ese confesionario y que luego entro porque hay imágenes mías", concluyó.