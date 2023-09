'GH VIP' estalla: bronca entre Jessica Bueno y Oriana Marzoli y una 'fuga' en pleno directo

Ya han empezado los roces en Gran Hermano VIP. En las últimas horas ese ha han producido varias broncas en las que se empiezan a vislumbran los grupos de la casa.

Por un lado, Jessica Bueno y Oriana Marzoli protagonizaron una tensa discusión a raíz de un juego que consistía en contestar preguntas incómodas y en el que la modelo defendió a otro compañero, algo que no se tomó bien la venezolana.

La tensión llegó a tal punto que provocó que Jessica Bueno abandonara el salón de la casa y se fuera al jacuzzi a llorar. "Para tener esa cara de perro, no la quiero ver. Se cree que ha venido a la casa de la pradera", insistía Oriana. Una discusión que ha dividido por completo a la casa.

Una bronca que, además, hizo que dos amigos discutieran. Y es que la modelo le hacía un reproche a Luitingo: "Sé lo que te pasa perfectamente por eso te he defendido, pero ya no lo hago más. Siempre me pasa por defender a alguien y ya no me pasa más".

Por otro lado, también Laura Bozzo discutió con Sol Macaluso. La veterana comunicadora señaló la actitud del grupo, especialmente la de la periodista, que no lo dejó pasar y decidió plantarle cara: "La próxima vez que me señales en público a mí sola, piensa bien lo que vas a decir".

Durante el debate, Bozzo volvió a discutir con otro integrante de la casa, en esta ocasión Luca. El joven no pudo más y, tras un momento de máxima tensión, decidió abandonar el directo del debate presentado por Ion Aramendi.